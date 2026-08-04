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Sasaram News: चेहल्लुम पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, डीएम-एसपी ने दिए सतर्कता के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी रौशन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों की निगरानी और अन्य प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा की गई।

Sasaram News: चेहल्लुम पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, डीएम-एसपी ने दिए सतर्कता के निर्देश

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में डीएम दीपक कुमार मिश्रा एवं एसपी रौशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर पर्व की तैयारियों और विधि-व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में चेहल्लुम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों की निगरानी, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई।

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