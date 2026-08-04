Sasaram News: चेहल्लुम पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, डीएम-एसपी ने दिए सतर्कता के निर्देश
Sasaram News: सासाराम में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी रौशन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों की निगरानी और अन्य प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा की गई।
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में डीएम दीपक कुमार मिश्रा एवं एसपी रौशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर पर्व की तैयारियों और विधि-व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में चेहल्लुम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों की निगरानी, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।