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Sasaram News: अनियंत्रित कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। इक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायलों की पहचान इस्लामपु

Sasaram News: अनियंत्रित कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक घायल, एक रेफर

Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के पटवाडीह गांव स्थित केंद्रीय रसोईघर के समीप शुक्रवार की शाम एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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