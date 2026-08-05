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Sasaram News: बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से हो रहा भवन निर्माण, राजस्व को करोड़ों का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: 65 प्रतिशत निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के हो रहे, नियमों की खुलेआम हो रही अनदेखी ग ग ग

Sasaram News: बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से हो रहा भवन निर्माण, राजस्व को करोड़ों का नुकसान

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। नगर परिषद क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद शहर में बड़ी संख्या में आवासीय और व्यावसायिक भवन बिना नक्शा पास कराए ही बनाए जा रहे हैं। आरोप है कि इस पूरे मामले में नगर परिषद की उदासीनता के कारण सरकारी नियमों की अनदेखी हो रही है और राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं नक्शा पास कराने के नाम पर अवैध वसूली और अनियमितता की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

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