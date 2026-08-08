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Sasaram News: भाजपा की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: डेहरी के जक्खी बिगहा में शनिवार को भाजपा डेहरी नगर उत्तरी मंडल की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता रविशंकर राय ने की। इस बैठक में आरती गुप्ता भी उपस्थित रहीं। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

Sasaram News: भाजपा की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। शहर के जक्खी बिगहा में शनिवार को भाजपा डेहरी नगर उत्तरी मंडल की बैठक हुई। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रविशंकर राय ने की। बैठक में मंडल प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष आरती गुप्ता मौजूद रहीं। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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