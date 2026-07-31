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Sasaram News: भाजपा की संगठनात्मक बैठक में बूथ स्तर तक अभियान चलाने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता।कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संगठन के निर्धारित कार्यक्र

Sasaram News: भाजपा की संगठनात्मक बैठक में बूथ स्तर तक अभियान चलाने पर जोर

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को जिलाध्यक्ष संतोष पटेल की अध्यक्षता में जुलाई माह की संगठनात्मक मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने तथा बूथ स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई।

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