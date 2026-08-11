Sasaram News: डीएम ने छह मामलों में अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश
Sasaram News: बिजली, शौचालय प्रोत्साहन राशि व वृद्धजन पेंशन समेत छह मामलों की हुई समीक्षाई गई है। काराकाट प्रखंड के अशोक कुमार पांडेय ने विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार सरकार के राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मंगलवार को जिले के छह फरियादियों ने डीएम दीपक कुमार मिश्र के समक्ष शिकायतें रखी। कार्यक्रम में बिजली आपूर्ति, शौचालय प्रोत्साहन राशि, वृद्धजन पेंशन, भूमि बंदोबस्ती और सड़क निर्माण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच और कार्रवाई के बाद कई मामलों में आवेदकों को वास्तविक लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
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