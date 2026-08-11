Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: डीएम ने छह मामलों में अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: बिजली, शौचालय प्रोत्साहन राशि व वृद्धजन पेंशन समेत छह मामलों की हुई समीक्षाई गई है। काराकाट प्रखंड के अशोक कुमार पांडेय ने विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी

Sasaram News: डीएम ने छह मामलों में अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार सरकार के राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मंगलवार को जिले के छह फरियादियों ने डीएम दीपक कुमार मिश्र के समक्ष शिकायतें रखी। कार्यक्रम में बिजली आपूर्ति, शौचालय प्रोत्साहन राशि, वृद्धजन पेंशन, भूमि बंदोबस्ती और सड़क निर्माण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच और कार्रवाई के बाद कई मामलों में आवेदकों को वास्तविक लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।