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Sasaram News: सात परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन कर सौंपा बासगीत पर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता।की गई और इसके बाद उन्हें नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया। बासगीत पर्चा मिलने के बाद लाभुकों के चेहरे पर खुशी

Sasaram News: सात परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन कर सौंपा बासगीत पर्चा

Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा के तहत अंचल प्रशासन ने भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। करहंसी पंचायत के खरवथ गांव में वर्षों से अपनी जमीन का इंतजार कर रहे सात जरूरतमंद परिवारों को आवासीय भूमि का आवंटन कर उन्हें बासगीत पर्चा सौंपा गया।

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