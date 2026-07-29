Sasaram News: बिहार ग्रामीण बैंक ने एनपीए ऋण वसूली को लेकर चलाया विशेष अभियान
Sasaram News: तीन अगस्त को विशेष ओटीएस एवं वसूली शिविर का किया जाएगा आयोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पा
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सासाराम के क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार के नेतृत्व में अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली को लेकर बुधवार को करगहर शाखा व थाने के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न गांवों में बकायेदार ऋणियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें शीघ्र ऋण अदायगी व बैंक की विशेष समझौता योजना का लाभ लेकर ऋण खाते का निपटारा करने की चेतावनी दी गई।
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