Sasaram News: मंदिर के पास बिरयानी दुकान के विरोध में बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन
Sasaram News: नशीले पदार्थों के सेवन व खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग को बंद कराने के साथ ही कथित असामाजिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की मांग की। संगठ
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। झारखंडी महादेव मंदिर धाम परिसर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने की मांग को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मंदिर के आसपास संचालित मांसाहारी बिरयानी दुकान को बंद कराने के साथ ही कथित असामाजिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की मांग की। संगठन ने मंदिर के समीप खुले में मांस काटने-बेचने और कचरा फेंके जाने से श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी का भी हवाला दिया। एसडीएम निलेश कुमार ने ज्ञापन के आलोक में जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।