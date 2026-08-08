Sasaram News: दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति किया जागरूक
Sasaram News: सासाराम में शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में बच्चों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों, जैसे कि डायरिया, हैजा और टाइफाइड के बारे में जागरूक किया गया। शिक्षकों ने बच्चों को इन बीमारियों के कारण और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के विभिन्न विद्यालयों में शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत बच्चों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को दूषित पानी के सेवन से होने वाली डायरिया, हैजा, टाइफाइड समेत अन्य बीमारियों के कारण और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी।
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