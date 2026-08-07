Sasaram News: पृथ्वी दिवस पर स्कूली बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
Sasaram News: मानी पंचायत में पांच दिवसीय कार्यक्रम शुरू, 10 स्कूलों के छात्र कर रहे भागीदारी और शिक्षकों ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा पृथ्वी को हरा-भरा और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। पंचायत
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। बिहार पृथ्वी दिवस (9 अगस्त) के उपलक्ष्य में बिक्रमगंज के मानी ग्राम पंचायत में मानी जैव विविधता प्रबंधन समिति की ओर से पांच दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा पृथ्वी को हरा-भरा और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। पंचायत के करीब 10 सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं।
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