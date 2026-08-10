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Sasaram News: नशा मुक्ति अभियान में छात्रों ने प्रस्तुत किया नुक्कड़ नाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (युवा पेज)हने के लिए योगाभ्यास को भी जरूरी बताया। फोटो नंबर-2 कैप्शन्- पाराडाइज स्कूल मे कार्यक्रम में भाग लेते छात्र-छा

Sasaram News: नशा मुक्ति अभियान में छात्रों ने प्रस्तुत किया नुक्कड़ नाटक

Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। नशामुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्माकुमारी ट्रस्ट की ओर से पाराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को खैनी, बीड़ी, गांजा और शराब से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। छात्रों ने गीत-संगीत व नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों से नशे से दूरी बनाने की अपील की।

ये भी पढ़ें:पाराडाइज के बच्चों ने लिया नशामुक्त भारत का संकल्प
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