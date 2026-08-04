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Sasaram News: शिविर में माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: भारत स्काउट एवं गाइड रोहतास की ओर से राज राजेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सूर्यपुरा में आयोजित द्वितीय सोपान प्रशिक्षण शिविर में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को

Sasaram News: शिविर में माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भारत स्काउट एवं गाइड रोहतास की ओर से राज राजेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सूर्यपुरा में आयोजित द्वितीय सोपान प्रशिक्षण शिविर में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सम्मानित किया गया। जिला संगठन आयुक्त अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित शिविर का अतिथियों ने अवलोकन किया।

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