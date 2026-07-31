Sasaram News: मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्त शिक्षक भी स्थानांतरण प्रक्रिया में होंगे शामिल
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।रा सभी शिक्षकों के स्थानान्तरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-2
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले की सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) में भी प्रतिनियुक्त शिक्षक भी अब वर्तमान में चल रहे स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जिसे लेकर शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
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