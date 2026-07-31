Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्त शिक्षक भी स्थानांतरण प्रक्रिया में होंगे शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।रा सभी शिक्षकों के स्थानान्तरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-2

Sasaram News: मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्त शिक्षक भी स्थानांतरण प्रक्रिया में होंगे शामिल

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले की सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) में भी प्रतिनियुक्त शिक्षक भी अब वर्तमान में चल रहे स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जिसे लेकर शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।