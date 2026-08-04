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Sasaram News: मानहानिकारक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में विधायक ने दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम के दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह ने फेसबुक पर मानहानिकारक वीडियो और पोस्ट के खिलाफ रोहतास साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं।

Sasaram News: मानहानिकारक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में विधायक ने दिया आवेदन

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मानहानिकारक वीडियो और पोस्ट प्रसारित करने के मामले में दिनारा विधायक सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने रोहतास साइबर थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। विधायक ने आवेदन में आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

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