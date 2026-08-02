Sasaram News: सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे: विधायक
Sasaram News: दिनारा के विधायक आलोक कुमार सिंह ने जनता दर्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, और अन्य मुद्दों को उठाया। विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर तात्कालिक समाधान सुनिश्चित किया और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए निर्देश दिए। उनका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।
Sasaram News: दिनारा, हिटी। विधायक आलोक कुमार सिंह ने रविवार को जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, नाली, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड और कृषि से जुड़ी समस्याओं को विधायक के सामने रखा। विधायक ने ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठकर सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कई मामलों में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से फोन पर बात कर तत्काल समाधान कराया। वहीं, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि वे ग्रामीणों और किसानों की जमीनी परेशानियों को समझते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लंबित आवेदनों और कागजी प्रक्रियाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा गया है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़े। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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