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Sasaram News: सरकारी जमीन की जमाबंदी पर उठे सवाल, डीएम से जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।19 जुलाई 2021 के माध्यम से प्रतिवेदन भेजा गया था। प्रतिवेदन में सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदी कायम करने, व्यवहा

Sasaram News: सरकारी जमीन की जमाबंदी पर उठे सवाल, डीएम से जांच की मांग

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरकारी भूमि की जमाबंदी कायम करने और दाखिल-खारिज नामांतरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कुमार महेन्द्र प्रताप ने डीएम से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आवेदक ने तत्कालीन अंचलाधिकारी डेहरी पर गलत तरीके से सरकारी भूमि की जमाबंदी कायम करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रजिस्टर-2 में बदलाव करने का आरोप लगाया है।

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