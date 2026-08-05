Sasaram News: बाबा गणिनाथ महोत्सव: तैयारी को लेकर हलुवाई वैश्य समाज की बैठक में निर्णय
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।दस्यों ने शोभायात्रा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, विद्युत सज्जा, पंडाल निर्माण, प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक एवं धार्मिक
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। अखिल भारतीय हलुवाई वैश्य समाज डेहरी-डालमियानगर की बैठक बुधवार को एनीकट स्थित बाबा गणिनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज के सभापति डॉ. महेंद्र प्रसाद गुप्ता व संचालन संजीव कुमार गुप्ता ने किया।
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