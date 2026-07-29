Sasaram News: सदर अस्पताल में फिर बदला कार्यकारी अधीक्षक, डॉ. बीके पुष्कर को मिला अतिरिक्त प्रभार
Sasaram News: (पेज चार) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.के. पुष्कर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ सदर अस्पताल के कार्यकारी
Sasaram News: सासाराम, एक संवाददाता। सदर अस्पताल, सासाराम में कार्यकारी अधीक्षक के पद पर एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद सिविल सर्जन ने आदेश जारी कर डॉ. असित रंजन को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी अधीक्षक के पद से मुक्त कर दिया है। वहीं प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.के. पुष्कर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ सदर अस्पताल के कार्यकारी अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश जारी होते ही अस्पताल में दिनभर इस बदलाव की चर्चा होती रही।
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