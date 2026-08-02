Sasaram News: मना स्थापना दिवस, एमएड व एमसीए की जल्द शुरू होगी पढ़ाई
Sasaram News: शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय ने शनिवार को 76वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय कवियों का कवि सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि वीकेएसयू के कुलसचिव प्रो. डॉ. रामकृष्ण ठाकुर थे।
Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय ने शनिवार को अपना 76वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया। देर शाम तक चले समारोह का समापन स्थानीय कवियों के कवि सम्मेलन से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) के कुलसचिव प्रो. डॉ. रामकृष्ण ठाकुर मौजूद रहे।
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