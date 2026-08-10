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Sasaram News: अश्लील हरकत का विरोध करने पर अधेड़ को पीटा, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: डेहरी के हुरका गांव में 55 वर्षीय संजय कुमार ने अश्लील हरकत का विरोध करने पर चंदन कुमार और अक्षय साह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। विरोध करने पर धमकी मिलने के बाद दोनों ने पिस्तौल दिखाकर मारपीट की, जिससे संजय बेहोश हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की है।

Sasaram News: अश्लील हरकत का विरोध करने पर अधेड़ को पीटा, घायल

Sasaram News: डेहरी। तिलौथू थाना क्षेत्र के हुरका गांव में अश्लील हरकत का विरोध करने पर 55 वर्षीय संजय कुमार के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर गांव के चंदन कुमार और अक्षय साह पर आरोप लगाया है। आवेदन के अनुसार, दोनों युवक उसके दरवाजे पर अश्लील हरकत व गलत बोलबाजी कर रहे थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। दो-तीन दिन बाद लेवड़ा गांव के समीप दोनों ने पिस्तौल दिखाकर बाइक रुकवाई और लाठी-डंडे से मारपीट कर बेहोश कर दिया। थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने केस दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास शुरू करने की बात कही।

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