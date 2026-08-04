Sasaram News: स्वामी परम ज्ञानानंद महाराज की 41वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व भंडारा

Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को श्री अद्वैत स्वरूप सन्यास आश्रम परमपुरी रायपुर चौर में स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज परमहंस की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा और सह कीर्तन समापन समारोह भी आयोजित हुआ।

पुण्यतिथि समारोह को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रंग-बिरंगी झालरों, फूलों और विद्युत सज्जा से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। समारोह से पूर्व आयोजित रामचरितमानस पाठ एवं हरिकीर्तन का विधिवत समापन मंगलवार को हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और संकीर्तन में भाग लेकर आध्यात्मिक माहौल का आनंद लिया।

प्रसाद वितरण और हवन-पूजन

कार्यक्रम के दौरान मंदिर भ्रमण के साथ साधु-संतों और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पाठ एवं कीर्तन समापन के बाद हवन-पूजन हुआ, जिसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई। बिहार सहित अन्य राज्यों से पहुंचे संतों ने सदगुरुदेव भगवान जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में गीता घाट आश्रम के प्रबंधक स्वामी कमलनंद तीर्थ, स्वामी अर्जुन आनंद, रणजीत आनंद जी, महाबलेश्वर संस्था के उपाध्यक्ष स्वामी राघवानंद पुरी जी, आराधना आनंद पुरी, अखंड आनंदपुरी जी सहित कई संत शामिल रहे। काशी और अयोध्या से आए संतों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सदगुरुदेव को नमन किया। कार्यक्रम की जानकारी संस्था के संत स्वामी पुन्यानंद ने दी। उन्होंने बताया कि पुण्यतिथि समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।