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Sasaram News: नहर की तेज धारा में बहा 22 वर्षीय युवक, ग्रामीणों के मदद से खोजबीन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: धान की बिचड़ा लेकर चाचाओं के साथ नहर पार कर रहा था चंदननों का संतुलन बिगड़ गया और एक-दूसरे का हाथ छूट गया। देखते ही देखते तीनों नहर की धारा में बहने लगे। आसपास

Sasaram News: नहर की तेज धारा में बहा 22 वर्षीय युवक, ग्रामीणों के मदद से खोजबीन जारी

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। कच्छवां थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में शुक्रवार दोपहर 22 वर्षीय युवक नहर की तेज धारा में बह गया। घटना दोपहर करीब दो बजे की है। युवक की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। ग्रामीण लगातार नहर में उतरकर उसकी तलाश में जुटे रहे।

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