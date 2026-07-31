Sasaram News: नहर की तेज धारा में बहा 22 वर्षीय युवक, ग्रामीणों के मदद से खोजबीन जारी
Sasaram News: धान की बिचड़ा लेकर चाचाओं के साथ नहर पार कर रहा था चंदननों का संतुलन बिगड़ गया और एक-दूसरे का हाथ छूट गया। देखते ही देखते तीनों नहर की धारा में बहने लगे। आसपास
Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। कच्छवां थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में शुक्रवार दोपहर 22 वर्षीय युवक नहर की तेज धारा में बह गया। घटना दोपहर करीब दो बजे की है। युवक की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। ग्रामीण लगातार नहर में उतरकर उसकी तलाश में जुटे रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।