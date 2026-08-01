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Sasaram News: चितौली में सोन नदी में डूबने से 12 वर्षीय किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।य लोग तुरंत नदी में कूद पड़े। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकाला गया और तत्काल सा

Sasaram News: चितौली में सोन नदी में डूबने से 12 वर्षीय किशोर की मौत

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। तिलौथू प्रखंड अंतर्गत अमझोर थाना क्षेत्र के चितौली गांव में शनिवार को सोन नदी में डूबने से 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान चितौली निवासी संजय सिंह के बड़े पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। वह गांव के एक विद्यालय में सातवीं कक्षा का छात्र था।

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