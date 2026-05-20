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पूजा सामग्री की आड़ में शराब का कारोबार, सासाराम में वार्ड पार्षद ही निकला धंधेबाज; दुकान सील

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासाराम
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सासाराम में एक वार्ड पार्षद अवैध शराब का धंधेबाज निकल गया। किराना दुकान पर पूजा सामग्री की आड़ में शराब बेचे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसकी दुकान पर छापेमारी कर शराब बरामद की। आरोपी भाग निकला। प्रशासन ने उसकी दुकान को सील कर दिया है। 

शराबबंदी वाले बिहार के सासाराम में एक वार्ड पार्षद ही शराब का धंधेबाज निकला है। सासाराम की नगर थाना पुलिस ने शहर की एक किराना दुकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब एवं बीयर बरामद की। यह दुकान वार्ड पार्षद की बताई जा रही है। आरोपी फरार है। उसकी दुकान को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वार्ड पार्षद पूजा सामग्री की आड़ में शराब का अवैध कारोबार कर रहा था। दुकान में शराब बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

सासाराम पुलिस ने बुधवार को अंचलाधिकारी के सहयोग से छापेमारी कर 20 कार्टन से अधिक अंग्रेजी शराब एवं बीयर बरामद की। इस दौरान अंचलाधिकारी की मौजूदगी में दुकान को सील किया गया। शराब कारोबारी वार्ड पार्षद राजेश कुमार उर्फ मंटू गुप्ता मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

जानकारी के अनुसार, वार्ड पार्षद द्वारा किराना दुकान में शराब बेचे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस, उत्पाद विभाग तथा जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, तो बड़ी मात्रा में शराब मिली।

पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो दुकान में शराब बेचते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में उससे कई अहम जानकारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पूजा सामग्री की आड़ में लंबे समय से शराब कारोबार चलाए जाने की सूचना मिल रही थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद इसकी पुष्टि हुई और छापेमारी की गई।

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बीच बाजार में अवैध कारोबार से मचा हड़कंप

शहर के बीचोबीच पूजा सामग्री की दुकान में शराब कारोबार का खुलासा होने से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक सामग्री की दुकान की आड़ में इस तरह का अवैध धंधा चलना बेहद गंभीर मामला है। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में पूरे दिन चर्चा का माहौल बना रहा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराब कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार ने बताया कि दुकान के आस-पास से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

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सदस्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा पत्र: मेयर

सासाराम की मेयर काजल कुमारी ने बताया कि किसी वार्ड पार्षद या जनप्रतिनिधि को शराब बेचना शोभा नहीं देता है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है। बिहार में शराब प्रतिबंधित है। बावजूद इसके वार्ड संख्या 23 के पार्षद राजेश कुमार उर्फ मंटू गुप्ता द्वारा शराब की बिक्री करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मेयर ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वार्ड पार्षद की सदस्यता रद्द करने को लेकर पत्र भेजा जाएगा।

(सासाराम से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

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Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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