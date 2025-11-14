Hindustan Hindi News
Sasaram Assembly Seat Result LIVE 2025: सासाराम सीट का नतीजा; सतेंद्र साह, विनय कुमार सिंह और स्नेहलता में कौन जीतेगा

संक्षेप: Sasaram Assembly Seat Result LIVE 2025: आरजेडी के सतेंद्र साह, जन सुराज के विनय कुमार सिंह और आरएलएम की स्नेहलता के बीच हार जीत का रोमांच जारी है। सासाराम विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 

Fri, 14 Nov 2025 05:51 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Sasaram Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की ऐतिहासिक सासाराम विधानसभा सीट पर इस बार का जीत-हार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस सीट से आरजेडी के सतेंद्र साह, जन सुराज पार्टी के विनय कुमार सिंह और आरएलएम की स्नेहलता मैदान में हैं। सासाराम सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी है और पहले रुझानों का सबको बेसब्री से इंतजार है। सासाराम सीट पर पिछले दो दशकों से बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार जन सुराज और आरएलएम के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट पर कौन जीत दर्ज करेगा, यह जानने के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के पल पल के अपडेट्स के साथ...

5:12 AM - Sasaram Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Sasaram Assembly Seat Result LIVE 2025: सासाराम सीट की मतगणना की प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में ईवीएम खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

