सरयू-कमला एक्सप्रेस' मिथिलांचल के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। यह ट्रेन केवल दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन का नया साधन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की पहल है।

सरयू कमला एक्सप्रेस से मिथिलांचल की सूरत बदलेगी

मधुबनी, हिन्दुस्तान टीम। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता जानकी का मायका जनकपुरधाम (नेपाल) सोमवार (23 नवंबर) को सीधे रेल मार्ग से जुड़ गया। सरयू-कमला एक्सप्रेस के शुभारंभ के मौके पर अयोध्या धाम स्टेशन पर समारोह का आयोजन हुआ, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया।

सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ को लेकर मिथिलांचल और नेपाल के तराई क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 17 कोच वाली इस ट्रेन में एक भी जनरल बोगी नहीं है। ट्रेन में सात स्लीपर कोच, दो एसी-टू, तीन एसी-थ्री, तीन एसी इकोनॉमी और पावर कोच हैं। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से और शनिवार को जनकपुर धाम से रवाना होगी।

करीब 14 साल पहले तक भारत के जयनगर से नेपाल के जनकपुरधाम तक की लगभग 29 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को दो से तीन घंटे लगते थे। उस समय यहां नैरो गेज (छोटी लाइन) की ट्रेन का परिचालन होता था।

इसकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि यात्री चलती ट्रेन से नीचे उतरकर दोबारा दौड़कर आसानी से चढ़ जाते थे। भारत सरकार के सहयोग से बड़ी रेल लाइन (ब्रॉड गेज) का निर्माण होने के बाद अब यही 29 किलोमीटर का सफर महज एक घंटे में पूरा हो रहा है।

पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेज जरूरी सरयू-कमला एक्सप्रेस से नेपाल के सफर के लिए यात्रियों को पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या भारत में मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक की मूल प्रति साथ रखनी होगी।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' रेल सेवा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जयनगर पहुंचने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों आरपीएफ, जीआरपी, एसएसबी व पुलिस की निगरानी में इसे नेपाल के इनरवा स्टेशन तक ले जाया जाएगा। इनरवा से आगे जनकपुरधाम तक सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाली पुलिस और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के जवान संभालेंगे।

अयोध्या से ● 05.50 बजे शाम को अयोध्या कैंट से रवानगी

● 10.13 बजे रात को गोरखपुर

● 12.40 रात पनियहवा

● 1.50 बजे रात को नरकटियागंज

● 11.15 बजे रात रक्सौल

● 4.42 बजे सुबह सीतामढ़ी

● 8.30 बजे सुबह जयनगर

● 12.40 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी

जनकपुरधाम से ● 12.55 बजे दोपहर जनकपुरधाम से चलेगी (नेपाल के समय के अनुसार 1.10 बजे)

● 2.25 बजे दोपहर जयनगर

● 7.00 बजे शाम सीतामढ़ी

● 10.50 बजे रात रक्सौल

● 10.00 बजे नरकटियागंज

● 02.00 बजे सुबह पनियहवा

● 3.55 बजे सुबह गोरखपुर

● 8.10 बजे सुबह अयोध्या कैंट

मिथिलांचल की आर्थिक तस्वीर बदलेगी भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता का मायका जनकपुरधाम (नेपाल) के बीच शुरू हुई सीधी रेल सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' मिथिलांचल के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। यह ट्रेन केवल दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन का नया साधन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने की पहल है।

अयोध्या और जनकपुरधाम के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होने से रामायण सर्किट से जुड़े धार्मिक पर्यटन को विस्तार मिलेगा। अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालु आसानी से जनकपुरधाम तक अपनी यात्रा बढ़ा सकेंगे। इसी तरह नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अयोध्या पहुंचना आसान होगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, टैक्सी, ऑटो और स्थानीय परिवहन से जुड़े व्यवसायों को लाभ मिल सकता है। नई रेल सेवा का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू मिथिला के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों से जुड़ा है। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला, पारंपरिक हस्तशिल्प और मिथिला के अन्य कुटीर उत्पादों को यूपी और नेपाल के बाजारों तक पहुंचने के नए अवसर मिल सकते हैं।