sarpanch son murdered while taking his wife to in laws house to tie Rakhi miscreants shot two bullets in head supaul राखी बंधवाने पत्नी को ससुराल ले जा रहे सरपंच पुत्र की हत्या, बदमाशों ने सिर में मारी दो गोलियां, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newssarpanch son murdered while taking his wife to in laws house to tie Rakhi miscreants shot two bullets in head supaul

राखी बंधवाने पत्नी को ससुराल ले जा रहे सरपंच पुत्र की हत्या, बदमाशों ने सिर में मारी दो गोलियां

मृतक के परिजनों ने बताया कि मुरली पंचायत के वार्ड पंच निवासी मनीष कुमार अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया है। लालगंज बाजार के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि घटना से पहले मृतक श्रीराम यादव और मनीष कुमार के बीच कहां सुनी और गाली-गलौज हुई थी। इसके बाद यह घटना घटी है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, सरायगढ़/सुपौलSat, 9 Aug 2025 06:57 PM
share Share
Follow Us on
राखी बंधवाने पत्नी को ससुराल ले जा रहे सरपंच पुत्र की हत्या, बदमाशों ने सिर में मारी दो गोलियां

सुपौल जिले के प्रखंड क्षेत्र के लालगंज बाजार में शनिवार को अपराधियों ने मुरली पंचायत के सरपंच बिंदा देवी के 42 वर्षीय पुत्र श्रीराम यादव की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि श्रीराम अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ बाइक पर सवार होकर कोरियापट्टी गांव स्थित ससुराल पत्नी को राखी बंधवाने को लेकर जा रहे थे। मिडिल स्कूल लालगंज के पास एक चार चक्का वाहन पर सवार चार-पांच की संख्या में अपराधियों ने उनकी बाइक रोककर दो से तीन राउंड गोली चलाई। जिसमें गोली उनके सिर में दायीं कनपटी के पास जाकर लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहयोग से घायल श्रीराम यादव को रेफरल अस्पताल सिमराही में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे इलाज के बाद सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया।

सुपौल में एक निजी अस्पताल में घायल श्रीराम यादव का इलाज किया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने न्यूरो हॉस्पिटल विराटनगर नेपाल रेफर कर दिया। नेपाल जाने के क्रम में रास्ते में सिमराही पास श्रीराम यादव की मौत हो गई। घटना को लेकर एसपी साथ आर एस,एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार अनुभवी,भपटियाही थाना अध्यक्ष संजय दास ने अपने पुलिस बल के साथ लालगंज पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने लालगंज चौक बाजार के आस पास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज का जांचकर अपराधियों की पहचान की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बहन को राखी पर बुलाने जा रहे भाई की गोली मारकर हत्या, रेस्टोरेंट संचालक का मर्डर
ये भी पढ़ें:गला रेतकर युवक की हत्या, जिस्म के कई हिस्से काटे; भागलपुर में खूनी कांड

घटना को लेकर मृतक के भाई जयराम यादव ने बताया कि मुरली पंचायत के वार्ड पंच निवासी मनीष कुमार अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया है। लालगंज बाजार के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि घटना से पहले मृतक श्रीराम यादव और मनीष कुमार के बीच कहां सुनी और गाली-गलौज हुई थी। इसके बाद यह घटना घटी है। इधर, डीएसपी शिवेंद्र कुमार अनुभवी ने बताया कि घटना में शामिल अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। वहीं मृतक श्रीराम यादव के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेजने की कागजी प्रक्रिया कराई जा रही है। डीएसपी ने कहा कि हत्याकांड में शामिल अपराधी को जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी।

वहीं थाना अध्यक्ष संजय दास ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा फिलहाल आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लालगंज बाजार और मृतक श्रीराम यादव के घर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

ये भी पढ़ें:किशनगंज में मॉब लिंचिंग, चोरी के आरोप में भीड़ ने सब्बीर को पीट-पीटकर मार डाला
ये भी पढ़ें:बिहार के गया जी में छुट्टी पर आए आईटीबीपी जवान की पीट-पीटकर हत्या
ये भी पढ़ें:फुफेरे और ममेरे भाइयों में ‘गेहूं’ पर बवाल, बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

इधर, घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक श्रीराम यादव को दो पुत्र और एक पुत्री है। जिसमें अभिनंदन कुमार 14 साल, दिलखुश कुमार 12 साल और पुत्री आरती कुमारी 17 साल शामिल है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी नीलम देवी, माता बिंदा देवी, पिता शनिचर यादव, भाई जयराम यादव, सुरेंद्र यादव, गंगाराम यादव, भूपेंद्र यादव, सियाराम यादव सहित अन्य परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।