बिहार में पंच-सरपंच भी डाल सकेंगे एमएलसी चुनाव में वोट, मोदी सरकार ने दूर किया भ्रम?

बिहार में पंच-सरपंच भी डाल सकेंगे एमएलसी चुनाव में वोट, मोदी सरकार ने दूर किया भ्रम?

संक्षेप:

बिहार में पंचायतों के मुखिया, पंच, सरपंच भी अब विधान परिषद (MLC) चुनाव में वोट डाल सकेंगे। पंच सरपंच संघ ने केंद्र सरकार के पत्र का हवाला देते हुए बिहार सरकार और चुनाव आयोग से उन्हें मतदाता बनाने की मांग की है।

Jan 28, 2026 10:35 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधान परिषद के चुनाव में अब पंच और सरपंच भी वोट डालकर एमएलसी चुन सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच विधान परिषद चुनाव के वैध मतदाता हैं। उन्हें वोटिंग का संवैधानिक अधिकार है। इस संबंध में केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय ने पत्र जारी किया है।

पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने बताया कि मंत्रालय ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (A) और जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती हैं। इस तरह पंचायत प्रतिनिधि एमएलसी चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचित पंच और सरपंचों को एमएलसी चुनाव में वोटिंग अधिकार देने के लिए किसी नए कानून या संशोधन की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद एमएलसी मतदाता सूची में उनके नाम नहीं जुड़े हुए हैं। संघ ने बिहार सरकार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पंच एवं सरपंचों को तुरंत वोटर लिस्ट में शामिल करने की मांग की। प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय समेत राज्य के अन्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि संगठनों ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

