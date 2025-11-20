Nitish Sarkar Oath: अमित शाह से होटल में मिलकर गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार; क्या हुई बात?
संक्षेप: Nitish Sarkar Oath: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होटल मौर्या में जाकर मुलाकात की। जब सीएम आवास एक अणे मार्ग से निकले तो माना जा रहा था कि गांधी मैदान आएंगे। लेकिन, उनका काफिला मौर्या होटल पहुंच गया।
Nitish Sarkar Oath: नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। उनके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी, जेडीयू, हम, लोजपा आर, और रालोमो के नेता मौजूद हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होटल मौर्या में जाकर मुलाकात की। जब नीतीश कुमार सीएम आवास एक अणे मार्ग से निकले तो माना जा रहा था कि गांधी मैदान आएंगे। लेकिन, उनका काफिला मौर्या होटल पहुंच गया।
कुछ देर बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच बात हुई। उसके बाद नीतीश कुमार निकल गए और गांधी मैदान पहुंच गए। अब चर्चा जोरों पर है कि अतिंम समय में नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने होटल क्यों गए। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर क्या बात हुई। अमित शाह भी गांधी मैदान पहुंच चुके हैं।
माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण से पहले सरकार का स्वरूप फाइनल किया जा चुका है। किस दल से कितने और कौन-कौन मंत्री बनेंगे, यह लिस्ट भी तैयार है। नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात में इस पर फाइनल चर्चा हुई। दरअसल नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच रिश्ते बहुत बेहतर हैं। दोनों एक दूसरे की खुले मंचों पर तारीफ करते हैं। कहा जाता है कि जदयू और बीजेपी नेचुरल अलाई पार्टनर हैं। इससे पहले अमित शाह चुनावी दौरे पर बिहार आए थे तो वे नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की थी।
सरकार के हालिया फॉर्मेट में माना जा रहा है कि बीजेपी से 17 विधायक मंत्री बनेंगे। जदयू से नीतीश कुमार के अलावे 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं। लोजपा आर से दो विधायक मंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो से एक और जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से एक विधायक मंत्री बनेंगे। मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा बेटे दीपक शपथ ले सकते हैं।