Saran Teacher MLC Result: सारण शिक्षक सीट भितरघात से हारा एनडीए, भाजपा के बागी राहुल राज निर्दलीय एमएलसी बने
Saran Teachers MLC Result: सारण शिक्षक एमएलसी सीट से भाजपा के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज ने जीत दर्ज की है। एनडीए को यहां भितरघात की वजह से हार का सामना करना पड़ा। राहुल राज ने जेडीयू के आनंद पुष्कर और जन सुराज के आफाक अहमद को हराया।
नीरज प्रताप, छपरा। बिहार विधान परिषद की सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय राहुल राज की जीत ने सियासी समीकरणों को चौंका दिया। 5 जिलों में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी आनंद पुष्कर और निर्वतमान विधान परिषद सदस्य जन सुराज के प्रत्याशी आफाक अहमद को बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के पीछे एनडीए में भितरघात और राहुल राज की जमीनी पैठ अहम कारक माने जा रहे हैं। राहुल भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे। जब उन्हें एनडीए से मौका नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर एमएलसी बन गए।
राहुल राज साल 2023 से ही शिक्षकों के बीच सक्रिय हैं। लगातार संपर्क और शिक्षक हितों के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बढ़त दिलाई। वहीं, एनडीए के भीतर संभावित असंतोष का लाभ भी उनके पक्ष में गया। उनकी जीत में सारण जिले के मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही। यहां मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक थी।
प्रखंड प्रमुख से एमएलसी बने राहुल राज
36 वर्षीय राहुल राज रिविलगंज के मुककरेरा गांव के रहने वाले हैं। वह रिविलगंज के मौजूदा प्रखंड प्रमुख हैं। राहुल ने खुद को सारण का बेटा और चंपारण में ननिहाल होने का भावनात्मक रिश्ता जोड़कर शिक्षकों को अपने पक्ष में लामबंद किया। एलएलएम कर कानून और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले राहुल शैक्षणिक संस्थानों के संचालक भी हैं। इनके पक्ष में आए एमएलसी चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि शिक्षक निर्वाचन में केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क, भरोसा और स्थानीय जुड़ाव भी निर्णायक साबित होते हैं।
सातवें वेतनमान के लिए लड़ाई जारी रहेगी- राहुल
सारण शिक्षक से चुनाव जीतकर पहली बार विधान परिषद सदस्य बनने वाले राहुल राज ने जीत के बाद शिक्षकों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान की मांग को लेकर वैशाख से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय सभी वर्गों के शिक्षकों को देते हुए कहा कि इस चुनाव की कमान पूरी तरह शिक्षकों के हाथों में रही। दल, जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षकों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि सारण के बेटा और चंपारण के नाती को शिक्षकों का भरपूर आशीर्वाद मिला है।
निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भाजपा ने किया था निष्कासित
राहुल राज भाजपा के नेता रहे हैं। वह भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रह चुके हैं। सारण शिक्षक सीट एनडीए में जेडीयू के खाते में आई। जेडीयू ने पूर्व एमएलसी एवं दिग्गज शिक्षक नेता केदारनाथ पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को मैदान में उतारा। इसके बाद राहुल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। भाजपा से बगावत करने पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने दम पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे।
राहुल राज ने 1815 वोटों से जीता चुनाव
सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर राहुल राज ने 1815 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता। उन्हें कुल 4965 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जेडीयू के आनंद पुष्कर रहे, जिन्हें 3150 वोट मिले। वहीं, सारण शिक्षक से निवर्तमान विधान पार्षद एवं जन सुराज प्रत्याशी आफाक अहमद शिक्षकों का भरोसा नहीं जीत पाए। 2454 वोट पाकर वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। राष्ट्रीय जनता दल के जयराम यादव 1708 मत लाकर चौथे स्थान पर रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।