Saran Teacher MLC Result: सारण शिक्षक सीट भितरघात से हारा एनडीए, भाजपा के बागी राहुल राज निर्दलीय एमएलसी बने

Saran Teachers MLC Result: सारण शिक्षक एमएलसी सीट से भाजपा के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज ने जीत दर्ज की है। एनडीए को यहां भितरघात की वजह से हार का सामना करना पड़ा। राहुल राज ने जेडीयू के आनंद पुष्कर और जन सुराज के आफाक अहमद को हराया।

नीरज प्रताप, छपरा। बिहार विधान परिषद की सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय राहुल राज की जीत ने सियासी समीकरणों को चौंका दिया। 5 जिलों में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी आनंद पुष्कर और निर्वतमान विधान परिषद सदस्य जन सुराज के प्रत्याशी आफाक अहमद को बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के पीछे एनडीए में भितरघात और राहुल राज की जमीनी पैठ अहम कारक माने जा रहे हैं। राहुल भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे। जब उन्हें एनडीए से मौका नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर एमएलसी बन गए।

राहुल राज साल 2023 से ही शिक्षकों के बीच सक्रिय हैं। लगातार संपर्क और शिक्षक हितों के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बढ़त दिलाई। वहीं, एनडीए के भीतर संभावित असंतोष का लाभ भी उनके पक्ष में गया। उनकी जीत में सारण जिले के मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही। यहां मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक थी।

प्रखंड प्रमुख से एमएलसी बने राहुल राज 36 वर्षीय राहुल राज रिविलगंज के मुककरेरा गांव के रहने वाले हैं। वह रिविलगंज के मौजूदा प्रखंड प्रमुख हैं। राहुल ने खुद को सारण का बेटा और चंपारण में ननिहाल होने का भावनात्मक रिश्ता जोड़कर शिक्षकों को अपने पक्ष में लामबंद किया। एलएलएम कर कानून और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले राहुल शैक्षणिक संस्थानों के संचालक भी हैं। इनके पक्ष में आए एमएलसी चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि शिक्षक निर्वाचन में केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क, भरोसा और स्थानीय जुड़ाव भी निर्णायक साबित होते हैं।

सातवें वेतनमान के लिए लड़ाई जारी रहेगी- राहुल सारण शिक्षक से चुनाव जीतकर पहली बार विधान परिषद सदस्य बनने वाले राहुल राज ने जीत के बाद शिक्षकों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान की मांग को लेकर वैशाख से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय सभी वर्गों के शिक्षकों को देते हुए कहा कि इस चुनाव की कमान पूरी तरह शिक्षकों के हाथों में रही। दल, जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षकों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि सारण के बेटा और चंपारण के नाती को शिक्षकों का भरपूर आशीर्वाद मिला है।

निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भाजपा ने किया था निष्कासित राहुल राज भाजपा के नेता रहे हैं। वह भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रह चुके हैं। सारण शिक्षक सीट एनडीए में जेडीयू के खाते में आई। जेडीयू ने पूर्व एमएलसी एवं दिग्गज शिक्षक नेता केदारनाथ पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को मैदान में उतारा। इसके बाद राहुल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। भाजपा से बगावत करने पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने दम पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे।