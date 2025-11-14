Saran Election Results Live: सारण मतगणना शुरू, अपना पुराना गढ़ बचा पाएगी RJD? NDA के लिए बड़ी चुनौती?

संक्षेप: Saran Election Results Live: सारण क्षेत्र आरजेडी का पुराना गढ़ रहा है। 2015 और 2020 के चुनाव परिणाम में आरजेडी ने यहां झंडे गाड़ दिए थे। इस बार सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से आरजेडी ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है।

Saran Election Result Live: सारण क्षेत्र में आने वाले तीन जिलों की कुल 24 सीटों पर विधानसभा चुनाव के परिणाम आज ही जारी किए जाएंगे। गिनती शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में सारण, सिवान और गोपालगंज जिले शामिल हैं। सारण जिले की सबसे ज्यादा हॉट सीट छपरा विधानसभा सीट बनी हुई है। इस सीट पर आरजेडी से भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहने जाने वाले खेसारी लाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ बीजेपी से छोटी कुमारी मैदान में है।

Saran Election Result सुबह 8:15 बजेः शुरुआती रुझान के मुताबिक छपरा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव पीछे चल रहे हैं। एनडीए की उम्मीदवार चोटी कुमारी शुरुआत में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं।

Saran Election Result Live सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

इस प्रमंडल में सबसे ज्यादा 10 सीटें सारण जिले में हैं। 2020 के चुनाव में सारण की बदौलत आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। बीते चुनाव में सारण की 24 में से 15 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। ऐसे में सारण प्रमंडल एनडीए के लिए चुनौती बना हुआ है। 15 में से 11 सीटें अकेले आरजेडी ने और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। वहीं एनडीए को कुल 9 सीटें मिली थीं जिनमें से सात पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और दो पर जेडीयू ने। ऐसे में कहा जा सकता है कि सारण क्षेत्र में जेडीयू की पकड़ मजबूत नहीं है और बीजेपी के सामने आरजेडी चुनौती बनकर खड़ी है।

सारण प्रमंडल की चर्चित सीट सारण प्रमंडल की चर्चित सीटों में सीवान का नाम आता है। यहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। इसके अलावा छपरा सीट पर मशहूर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव हैं, जो कि आरजेडी उम्मीदवार हैं। रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आरजेडी से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा गरखा सीट पर चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल एलजेपी (रामविलास) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।