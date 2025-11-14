Saran District Result LIVE: सारण की 10 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 7 MGB तो 3 NDA जीता था
संक्षेप: Saran District Seats Overall Results: सारण जिले की मढ़ौरा, छपरा, तरैया, एकमा, मांझी, बनियापुर, सोनपुर, गरखा, अमनौर और परसा कुल 10 विधानसभा सीटों में से 2020 में महागठबंधन सात सीटों और एनडीए तीन पर जीता था।
Saran District Seats Overall Results: सारण जिले की विधानसभा सीटों मढ़ौरा, छपरा, तरैया, एकमा, मांझी, बनियापुर, सोनपुर, गरखा (SC), अमनौर और परसा कुल दस सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में सारण जिले की 10 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए ने 3 सीटों पर कब्जा किया।
सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।
एनडीए में तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिली थीं। एकमा में राजद के श्रीकांत यादव को जीत मिली थी। मांझी में सीपीआई एम के डा. सत्येन्द्र यादव जीते थे। बनियापुर में राजद के केदार नाथ सिंह विजयी हुए थे। तरैया सीट भाजपा के जनक सिंह ने जीती। मढौरा सीट राजद के जितेन्द्र कुमार राय और छपरा सीट भाजपा के डा सी एन गुप्ता ने जीती थी। गरखा सीट को राजद के सुरेन्द्र राम और अमनौर सीट को भाजपा के कृष्ण कुमार मंटू ने जीती। परसा सीट राजद के छोटे लाल राय ने कब्जाई थी। सोनपुर सीट पर राजद के डा रामानुज प्रसाद जीते थे।
इन प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला
एकमा
धुमन सिंह (जेडीयू)
श्रीकांत यादव (RJD)
मांझी
रणधीर सिंह (JD(U)
सत्येंद्र यादव (सीपीएम)
बनियापुर
केदारनाथ सिंह (BJP)
चांदनी देवी सिंह (RJD)
तरैया
जनक सिंह (BJP, NDA)
शैलेंद्र प्रताप (RJD)
मढ़ौरा
जितेंद्र राय (RJD)
अभय सिंह (जेएसपी)
छपरा
छोटी कुमारी (BJP)
खेसारी लाल यादव (RJD)
गढ़खा (SC)
सुरेंद्र राम (RJD)
सीमांत मृणाल (एलजेपी)
अमनौर
कृष्णा कुमार मंटू (BJP)
सुनील राय (RJD)
परसा
छोटे लाल राय (JD(U)
करिश्मा राय (RJD)
सोनपुर
विनय कुमार सिंह (BJP)
रामानुज प्रसाद (RJD)
मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल
ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।
