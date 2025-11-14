Saran District Result LIVE: सारण की 10 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 7 MGB तो 3 NDA जीता था

संक्षेप: Saran District Seats Overall Results: सारण जिले की मढ़ौरा, छपरा, तरैया, एकमा, मांझी, बनियापुर, सोनपुर, गरखा, अमनौर और परसा कुल 10 विधानसभा सीटों में से 2020 में महागठबंधन सात सीटों और एनडीए तीन पर जीता था।

Fri, 14 Nov 2025 08:06 AM

Saran District Seats Overall Results: सारण जिले की विधानसभा सीटों मढ़ौरा, छपरा, तरैया, एकमा, मांझी, बनियापुर, सोनपुर, गरखा (SC), अमनौर और परसा कुल दस सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में सारण जिले की 10 में से 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए ने 3 सीटों पर कब्जा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

एनडीए में तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिली थीं। एकमा में राजद के श्रीकांत यादव को जीत मिली थी। मांझी में सीपीआई एम के डा. सत्येन्द्र यादव जीते थे। बनियापुर में राजद के केदार नाथ सिंह विजयी हुए थे। तरैया सीट भाजपा के जनक सिंह ने जीती। मढौरा सीट राजद के जितेन्द्र कुमार राय और छपरा सीट भाजपा के डा सी एन गुप्ता ने जीती थी। गरखा सीट को राजद के सुरेन्द्र राम और अमनौर सीट को भाजपा के कृष्ण कुमार मंटू ने जीती। परसा सीट राजद के छोटे लाल राय ने कब्जाई थी। सोनपुर सीट पर राजद के डा रामानुज प्रसाद जीते थे।

इन प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला एकमा धुमन सिंह (जेडीयू)

श्रीकांत यादव (RJD)

मांझी रणधीर सिंह (JD(U)

सत्येंद्र यादव (सीपीएम)

बनियापुर केदारनाथ सिंह (BJP)

चांदनी देवी सिंह (RJD)

तरैया जनक सिंह (BJP, NDA)

शैलेंद्र प्रताप (RJD)

मढ़ौरा जितेंद्र राय (RJD)

अभय सिंह (जेएसपी)

छपरा छोटी कुमारी (BJP)

खेसारी लाल यादव (RJD)

गढ़खा (SC) सुरेंद्र राम (RJD)

सीमांत मृणाल (एलजेपी)

अमनौर कृष्णा कुमार मंटू (BJP)

सुनील राय (RJD)

परसा छोटे लाल राय (JD(U)

करिश्मा राय (RJD)

सोनपुर विनय कुमार सिंह (BJP)

रामानुज प्रसाद (RJD)