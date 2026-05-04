राजद विधायक और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के घर रेड, महिला डॉक्टर की जमीन कब्जा करने का आरोप

शहर के महादेवा थाने में रघुनाथपुर के राजद विधायक और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। इनके अलावा तीन के खिलाफ नामजद व 30-35 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है।

बिहार में सीवान जिले के रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर और नई किला स्थित घरों पर एक साथ सीवान पुलिस ने सोमवार की सुबह में छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार व एसपी पूरन कुमार झा ने किया। यह छापेमारी गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा व वर्तमान में यूपी के गोरखपुर जिले के खोराबार उर्फ सुआ बाजार यमन सहारा स्टेट में रहनेवाले डॉ. विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉ. सुधा सिंहकी ओर से सीवान शहर के महादेवा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मामले में की गई है। डीआईजी ने बताया कि चिकित्सक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय से वारंट निर्गत होने के बाद यह छापेमारी की गई है। छापेमारी को लेकर उनके घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।

छापेमारी के दौरान दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जिले के कई थानों की पुलिस छापेमारी के दौरान लगाई गई थी। छापेमारी में सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, मैरवा एसडीपीओ गौरी कुमारी, नगर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, मुफ्फसिल थानाध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सिंह, महादेवा , सराय थानों समेत आासपास के सभी थानेदार व पुलिस बड़ी संख्या में शामिल थी। छापेमारी प्रतापपुर व नई किला में अचानक किए जाने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया कि ये क्या होनेवाला है। लेकिन कुछ ही देर में लोगों ने समझ लिया कि छापेमारी करने के लिए पुलिस आई है।

क्या था मामला शहर के महादेवा थाने में रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। इनके अलावा तीन के खिलाफ नामजद व 30-35 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। पुलिस को दिए आवेदन मे आरोप लगाया गया है कि झुनापुर स्थित भूमि पर निर्माण के दौरान इसे अपना बताकर काम रोकने, अपने लोगों को भेजकर निर्माण कार्य में लगे आदमियों के साथ मारपीट कराने व भूमि को छोड़कर गोरखपुर चले जाने की धमकी दी गयी है। यह आवेदन गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा व वर्तमान में यूपी के गोरखपुर जिले के खोराबार उर्फ सुआ बाजार यमन सहारा स्टेट में रहनेवाले डॉ. विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉ. सुधा सिंह ने दिया है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।