Hindi NewsBihar NewsSanwar Alam raped girl 30 times in eleven month victim registered case in bihar
11 महीने में 30 बार रेप, बिहार में बीए की छात्रा का सनवर आलम पर आरोप; थाने में केस

संक्षेप:

Feb 11, 2026 02:06 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नौतन, पश्चिम चंपारण
बिहार में बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक युवक पर संगीन आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि उसके साथ 30 बार रेप किया गया है। अब छात्रा ने इस मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। पूरा मामला पश्चिम चंपारण जिले के नौतन का है। आरोप है कि नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव की बीए की छात्रा को डरा-धमकाकर 11 माह में 30 बार दुष्कर्म किया। छात्रा ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना को लेकर हुई पंचायती में आरोपी ने शादी करने का झांसा दिया, लेकिन बाद में मुकर गया। सोमवार को छात्रा ने मामले में मंगलपुर कला के वार्ड-2 के सनवर आलम समेत उसके परिवार के सात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है।

स्थानीय थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि मामले में सनवर आलम के अलावा उसके परिवार के इस्माइल मियां, बबिया खातून, समीर आलम, सोनी खातून, खुशी कुमारी, नसीब आलम को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दिये आवेदन में छात्रा ने कहा है कि सनवर मेरे कॉलेज में पढ़ता है। उसने मुझसे जान-पहचान बढ़ाई और मेरे घर आने-जाने लगा। उसके घर आने पर मेरी मां मना करती थी, लेकिन फिर भी वह आने-जाने लगा। इसी बीच उसने बीते 10 अगस्त 2024 को मेरे घर आया और डरा-धमका कर दुष्कर्म किया।

छात्रा ने आगे यह भी बताया है कि लोक-लाज के मारे में मैं चुप रह गई। लेकिन इसके बाद दुष्कर्म का सिलसिला उसने शुरू कर दिया। 10 अगस्त 2024 से 26 मई 2025 तक उसने 30 बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। मैंने इसकी जानकारी मां को दी। तब पंचायती में उसने शादी करने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया।

इससे भी उसका मन नहीं भरा तो अपने दोस्तो और मेरे जानने वाले भाइयों को गंदी-गंदी बातें बताईं। मेरी मां मुझे पढ़ा-लिखाकर अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन सनवर ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी मां केस के सिलसिले में जब भी घर से बाहर जाती वह धमक जाता था। बहरहाल अब इस मामले में थाने में नामजद केस होने के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

Bihar Crime News Bihar Crime Crime News अन्य..
