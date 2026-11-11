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संतोष कुमार मल्ल और पंकज कुमार बने अपर मुख्य सचिव, बिहार में 45 IAS का प्रमोशन

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में 45 आईएएस अधिकारियों को एक जनवरी 2027 के प्रभाव से प्रधान सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव के पदों पर प्रोन्नति दी गई है। आईएएस अधिकारी पंकज कुमार पाल को प्रधान सचिव स्तर में प्रोन्नत किया गया है।

IAS Promotion In Bihar
बिहार में 45 आईएएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष कुमार मल्ल एवं पंकज कुमार को अपर मुख्य सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गई है। दोनों 1997 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। इन्हें शीर्ष वेतनमान ग्रेड पे-17 में प्रोन्नत किया गया है। इनके साथ ही, 45 आईएएस अधिकारियों को एक जनवरी 2027 के प्रभाव से प्रधान सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव के पदों पर प्रोन्नति दी गई है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इन सभी अधिकारियों के प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की। विभाग के अनुसार, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार पाल को प्रधान सचिव स्तर (उच्च प्रशासनिक ग्रेड, वेतनमान स्तर- 15) में प्रोन्नत किया गया है। जबकि, 2011 बैच के आठ आईएएस अधिकारियों को सचिव स्तर (ग्रेड स्तर 14 ) में प्रोन्नत किया गया है।

इनमें हिमांशु शर्मा, शीर्षत कपिल अशोक, डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे, उज्जवल सिंह, नरेश झा, ब्रजेश कुमार, नवीन कुमार, उदयन मिश्रा शामिल हैं। वहीं, 2014 बैच के 34 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है।

इनमें उदिता सिंह, रोशन कुशवाहा, शशांक शुभंकर, आदित्य प्रकाश, अमित पांडेय, यशपाल मीणा, सौरभ जोरवाल, श्याम बिहारी मीणा, संजय कुमार, संगीता सिंह, मुकेश कुमार, गौतम पासवान, रंजीत कुमार, कल्पना कुमारी, प्रवीण कुमार, मृत्युंजय कुमार, डॉ. नंदलाल आर्य, सुजीत कुमार, रजनीश सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभूशरण ,राजेश सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, मो. वारिश खां, अखिलेश सिंह, राजेश भारती एवं अतुल कुमार वर्मा शामिल हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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