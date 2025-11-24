Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newssanjay yadav paid team and haryana yotubers are main cause for defeat of rjd in bihar chunav
संजय की पेड टीम ने नेताओं को दरकिनार किया, हरियाणा से यूट्यूबर बुला प्रचार; RJD की हार पर मंथन से क्या मिला

संजय की पेड टीम ने नेताओं को दरकिनार किया, हरियाणा से यूट्यूबर बुला प्रचार; RJD की हार पर मंथन से क्या मिला

संक्षेप:

जिलास्तरीय नेताओं ने कहा कि करारी हार के पीछे संगठन और प्रत्याशियों के बीच तालमेल नहीं होना है। टीम संजय की पेड टीम ने जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं को दरकिनार किया। खुद ही सर्वे कर नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 33 विधायकों को बेटिकट कर दिया गया।

Mon, 24 Nov 2025 08:25 AMNishant Nandan हिन्दु्स्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

हार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के पीछे संगठन एवं प्रत्याशियों के बीच समन्वय नहीं होना और पार्टी नेताओं का जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं होना रहा। पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर के नेताओं को दरकिनार कर एक विशेष टीम जो पेड थी, चुनाव में काम करती रही। इसकी कमान सांसद एवं तेजस्वी प्रसाद यादव के सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव के हाथों में थी। पार्टी की अंदरुनी समीक्षा बैठक में यह राय उभरी है। प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति बनाना इस विशेष टीम के सदस्य कर रहे थे। पदधारक होने के बावजूद उपेक्षा किए जाने पर दल के नेता और कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए तथा चुनाव में इनकी भागीदारी कहीं नहीं दिखी। नतीजा चुनाव परिणाम में दिखा और दल को इतनी शर्मनाक हार मिली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीते दिनों राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ घंटों बैठक की। इसके बाद पार्टी के जिला और प्रमंडल प्रभारियों को टास्क सौंपा गया कि वे हार के कारणों की रिपोर्ट दें। इन नेताओं से बातचीत में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिलास्तरीय नेताओं ने कहा कि करारी हार के पीछे संगठन और प्रत्याशियों के बीच तालमेल नहीं होना है। टीम संजय की पेड टीम ने जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं को दरकिनार किया।

खुद ही सर्वे कर नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद 33 विधायकों को बेटिकट कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि बेटिकट हुए विधायक बगावत कर दूसरे दल या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। अगर पार्टी का कोई नेता सक्रिय दिखा भी तो वह जिलों की जगह सीधे एक पोलो रोड को रिपोर्ट करता रहा, जिससे पदधारकों में निराशा का भाव रहा। पार्टी के समर्पित और पुराने लोगों को दरकिनार कर जिन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं था, वे दल के तारणहार के रूप में काम करते रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बैनर-पोस्टर से लालू के गायब होने से समर्थक निराश

तेज प्रताप यादव का निष्कासन और चुनावी घोषणा के पहले रोहिणी आचार्य की बगावत से यह संदेश गया कि लालू परिवार एकजुट नहीं है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को बैनर-पोस्टर से गायब कर दिया गया जिससे लालूवाद के समर्थक निराश हो गए। बिहार के बदले हरियाणा, दिल्ली से यू-ट्यूबर बुलाकर प्रचार-प्रसार का आडंबर रचा गया।

हर घर नौकरी का वादा किसी के गले नहीं उतरा

माई-बहिन योजना का फॉर्म पार्टी नेताओं की ओर से भरवाया जाना था। इसकी अवहेलना कर दिल्ली और हरियाणा से आई हुई टीम के सदस्यों को दे दिया गया। इस टीम पर पैसा लेने का भी आरोप लगा। चुनाव में अव्यवहारिक घोषणाएं मसलन हर घर नौकरी के वादे किसी के गले नहीं उतरी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि और दो सौ यूनिट फ्री बिजली को सरकार ने आंशिक तौर पर लागू कर दिया।

सबसे महत्वपूर्ण यह कि आम की कौन कहे, वरिष्ठ नेताओं, विधायकों को भी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुलाकात भी होती तो तेजस्वी अकेले नहीं होते थे। इससे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी को जमीनी स्तर की जानकारी नहीं दे सके। ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट मिले, जिससे यह संदेश गया कि प्रत्याशियों के चयन में भी खेल हुआ है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! बेतिया में बिहार के सबसे लंबे पुल का रास्ता साफ, यूपी जाना होगा आसान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Lalu Yadav RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।