बंशीधर और राहुल की सदस्यता से पलटे संजय सरावगी, कहा- निर्दलीय का समर्थन देना गलत नहीं

बिहार MLC चुनाव में जीत दर्ज करने वाले दो निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को लेकर सियासी शोर मचा हुआ है। विपक्षी दलों का दावा है कि दोनों ही निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी ज्वायन कर लिया है, जो नियमों के मुताबिक सही नहीं है। बीजेपी ने अब कहा है कि दोनों ने समर्थन दिया है जो कि गलत नहीं है।

बिहार MLC चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने के बाद से ही बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज काफी चर्चा में हैं। दरअसल लगातार यह कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित राहुल राज और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित बंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इस संबंध में तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई हैं। इसके बाद से अलग-अलग राजनीतिक दल इसे असंवैधानिक बताते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

इधर इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच बिहार बीजेपी चीफ संजय सरावगी भी पलट गए हैं। संजय सरावगी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दोनों ही निर्दलीय एमएलसी ने बीजेपी को समर्थन दिया है और यह गलत नहीं है। संजय सरावगी ने कहा, 'कोई भी निर्दलीय, विधान पार्षद या विधायक समर्थन दे सकता है। दोनों निर्दलीय विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र की नीतियों, नीतीश कुमार की नीतियों और मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी, एनडीए और भाजपा के लोगों की नीतियों में आस्था प्रकट कर इन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

बता दें कि जिस दिन निर्दलीय पार्षद बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे उस दिन संजय सरावगी ने अपना फेसबुक पोस्ट 6 बार एडिट किया था। पहले उनके फेसबुक पोस्ट पर जानकारी मिली कि दोनों निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी ज्वायन किया है। इस पोस्ट में दोनों विधायकों की फोटो भी थी। कई बार पोस्ट को एडिट करने के बाद अंत में बिहार बीजेपी प्रमुख ने लिखा कि दोनों ने बीजेपी को समर्थन दिया है।

जनसुराज ने सदस्यता रद्द करने की उठाई है मांग बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर नीत जन सुराज पार्टी ने बतौर निर्दलीय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यतारद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दोनों विधान पार्षदों ने स्वयं भाजपा में शामिल होने की बात स्वीकार की है जो संविधान और दल-बदल कानून का उल्लंघन है। जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना तथा रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति राम बचन राय से मुलाकात की थी और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ दोनों विधान पार्षदों (एमएलसी)को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका सौंपी थी। पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने बाद में कहा था कि राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की, उसे पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है।

संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन हुआ - राजद इधर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक एवं बिहार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा था है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद का चुनाव जीतने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। आलोक मेहता ने इसे संविधान की दसवीं अनुसूची के दल-बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। राजद नेता ने कहा था कि 31 अक्टूबर को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित राहुल राज और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित बंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस संबंध में तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को असंवैधानिक बताते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए।