संजय पासवान ने संभाला गन्ना मंत्रालय; बोले- बंद चीनी मिलें और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता

संक्षेप: चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के कोट से मंत्री बने संजय पासवान ने शनिवार को गन्ना मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाने का गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बिहार की नई नीतीश सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री बने संजय कुमार पासवान ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाने का गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार गन्ना किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि बंद चीनी मिलों के पुनः संचालन के लिए विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों और गन्ना उद्योग दोनों को लाभ मिल सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने गन्ना किसानों को ससमय ईंख मूल्य भुगतान और मिल संचालन से जुड़ी सभी गतिविधियों में सरलता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। कहा कि विभागीय कार्यों में नवाचार, पारदर्शिता और जमीनी निगरानी को मजबूत करना अनिवार्य है, ताकि प्रत्येक योजना का लाभ सीधे किसानों तक समय पर पहुंच सके। इसके पहले ईंख आयुक्त अनिल कुमार झा ने मंत्री को बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना तथा गन्ना यंत्रीकरण योजना सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी।