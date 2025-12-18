'संजय निषाद को चौराहे पर खड़ा कर पत्थर मारो', हिजाब विवाद में कूदे विधायक आईपी गुप्ता

संक्षेप: मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के कथित वीडियो पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में उतरे यूपी के मंत्री संजय निषाद को सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता ने चौराहे पर खड़ा कर पत्थर मारने की बात कह दी है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के नेताओं के बड़बोले बयान भी आने लगे हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के चीफ एवं सहरसा से विधायक आईपी गु्प्ता भी इस विवाद में कूद गए हैं। गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद को बेशर्म और संस्कारहीन बताया और कहा कि उन्हें चौराहे पर खड़ा कर पत्थर मारे जाने चाहिए। उन्होंने निषाद के नीतीश के बचाव में दिए गए “कहीं और उंगली लगाते तो क्या होता” वाले बयान पर गुस्सा जाहिर किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधायक बनने के बाद आईपी गुप्ता अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "यूपी मंत्री संजय निषाद की बेशर्म बयानबाजी- सिर्फ नकाब हटाया तो हल्ला, कहीं और उंगली लगाते तो क्या होता? बेशर्म और संस्कारहीन संजय निषाद की तुरंत चौराहे पर खड़ा कर पत्थर मारा जाना चाहिए।" इससे पहले सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को हड़काते हुए उन्होंने कहा था कि वह पागल आदमी हैं और साइनाइड खाकर पैदा हुए हैं।

बता दें कि सीएम नीतीश के द्वारा पिछले दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का कथित तौर पर हिजाब खींचने की कोशिश की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर सियासत गर्माई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस, आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के इस व्यवहार की निंदा की।