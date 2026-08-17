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टीम नितिन में संजय मयूख को जगह नहीं, सिद्धार्थ उपाध्यक्ष, शिवेश एससी मोर्चा अध्यक्ष, ऋतुराज क्या बने?

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में बिहार से तीन नेताओं को जगह मिली है। शिवेश कुमार राम को एससी मोर्चा अध्यक्ष, ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक और सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। संजय मयूख को राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

BJP leaders Siddharth Shambhu, Shivesh Ram, and Rituraj Sinha
बीजेपी नेता सिद्धार्थ शंभु, श‍िवेश राम,और ऋतुराज स‍िन्‍हा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। नई टीम में बिहार से तीन नेताओं को जगह मिली है। इनमें शिवेश कुमार राम, ऋतुराज सिन्हा और सिद्धार्थ शंभू शामिल हैं। हालांकि, बिहार से किसी नेता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी नहीं मिली है। नई टीम में शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ऋतुराज सिन्हा को सभी सेल का सह-संयोजक बनाया गया है। सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वह राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर केंद्रीय संगठन में काम करेंगे।

टीम नितिन नवीन में संजय मयूख शामिल नहीं

सिद्धार्थ शंभू बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले बिहार के प्रमुख चेहरों में हैं। वहीं संजय मयूख को राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है।भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आठ राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा एक संगठन महामंत्री, दो सह-संगठन महामंत्री समेत कई अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

शिवेश कुमार को एससी मोर्चे की कमान

शिवेश कुमार राम हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वह मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय रहे हैं। पार्टी में वह अलग-अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एससी मोर्चे की कमान सौंपी गई है।

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सिद्धार्थ शंभू पर भी भरोसा

बिहार से राष्ट्रीय टीम में शामिल तीन नेताओं में सिद्धार्थ शंभू को संगठन में अहम भूमिका मिली है। राष्ट्रीय मंत्री के रूप में वह पार्टी के केंद्रीय संगठन में काम करेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके सिद्धार्थ शंभू का राष्ट्रीय संगठन में पहुंचना राज्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ऋतुराज सिन्हा सभी सेल के सह-संयोजक बनाए गए हैं।

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उपाध्यक्ष और महामंत्री का पद नहीं मिला

हालांकि, चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बिहार से होने के बावजूद नई टीम में राज्य को अपेक्षाकृत सीमित प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार से न तो कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और न ही राष्ट्रीय महामंत्री। सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री का पद मिला है, जबकि शिवेश कुमार राम और ऋतुराज सिन्हा को अलग-अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं।

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