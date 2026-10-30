थोड़ी बहुत बात चलती है, ललन सिंह का सम्मान करते हैं; जेडीयू में घमासान के बीच बोले संजय झा
जेडीयू के अंदर छिड़े घमासान के बीच पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को वरिष्ठतम नेता बताया है। झा ने कहा कि थोड़ी बहुत बात चलती रहती है। ललन सिंह जेडीयू के सम्मानित नेता हैं।
बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा रहा। पटना स्नातक सीट पर जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का विरोध करने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव जीतने के बाद नीरज ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर अपनी खींज निकाल दी। इससे जेडीयू में खटपट की चर्चा जोरों पर है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ललन सिंह पर बड़ा बयान दिया है। झा ने कहा कि थोड़ी बहुत बात चलती रहती है, लेकिन ललन सिंह पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष झा ने पटना में मीडिया से बातचीत में ललन सिंह को पार्टी का वरिष्ठतम नेता बताया। उन्होंने कहा कि हम सब उनका सम्मान करते हैं। जेडीयू को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थोड़ी-बहुत बातें चलती रहती हैं, लेकिन ललन सिंह पार्टी के सम्मानित नेता हैं।
संजय झा ने ललन सिंह को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर यह प्रतिक्रिया दी। उनके बयान को जेडीयू के भीतर नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। नीरज का विरोध करने पर जेडीयू से निकाले गए बाहुबली विधायक अनंत सिंह, ललन के करीबी नेता माने जाते रहे हैं।
नीरज ने कहा- ललन सिंह से बधाई नहीं लेंगे
हाल ही में पटना स्नातक से चुनाव जीतकर चौथी बार एमएलसी बनने वाले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को तेवर दिखा दिए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद गुरुवार को मीडिया से बातचीत में नीरज ने कहा कि वह ललन सिंह से बधाई नहीं लेंगे। उनसे आशीर्वाद लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
नीरज ने ललन सिंह का नाम लिए बिना कहा कि पूरे एमएलसी चुनाव में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। मेरा क्या गुनाह था। राजनीति में जो कर्ज मिला है, उसे वह सूद समेत वापस करेंगे।
चुनाव में नीरज का विरोध करने पर जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह
पटना जिले के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पिछले दिनों जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखाया। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जेडीयू ने उनकी विधायकी रद्द करने के लिए स्पीकर को पत्र भी लिखा। हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में अनंत ने पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया था। पार्टी लाइन से अलग जाकर अनंत ने जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया।
ललन सिंह ने अनंत सिंह के विरोध को बताया था जायज
अनंत सिंह जब खुलकर नीरज का विरोध करने लगे तो जेडीयू नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुलह का जिम्मा सौंपा। ललन सिंह ने अनंत के गुस्से को जायज ठहराया था। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अगर कोई क्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया जरूर होगी। ललन सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में नीरज कुमार ने अनंत सिंह का विरोध किया था, तब जेडीयू की प्रदेश इकाई ने कोई ऐक्शन नहीं लिया था। इसलिए एमएलसी चुनाव में अनंत, नीरज का विरोध कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।