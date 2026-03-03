निशांत की राजनीति में एंट्री पर संजय झा ने कह दी बड़ी बात, राज्यसभा भेजने की चर्चा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। अब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि पार्टी के अधिकतर लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। उन्हें राजनीति से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। निशांत कुमार को पार्टी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यह फैसला निशांत कुमार को खुद लेना है।
वे सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। हालांकि संजय झा ने निशांत कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि यह तय नहीं है। उम्मीदवारों का नाम पार्टी तय करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। उधर, पार्टी महासचिव सह विधायक श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जदयू की ओर से राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। निशांत के राजनीति में आने और राज्यसभा में जाने से जदयू को बड़ा फायदा होगा। पार्टी भी मजबूती से चलती रहेगी।
उधर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। वे प्रतिभाशाली युवा हैं। लेकिन यह जदयू का आंतरिक मामला है, जदयू को ही इस संबंध में निर्णय लेना है।