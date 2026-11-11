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'नीतीश गठबंधन से बाहर होने का रास्ता खोज रहे थे', सोनिया की लिखी बातों पर भड़के संजय; कांग्रेस को खूब सुनाया

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love में नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी से संजय झा नाराज नजर आए। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही और उनपर विश्वास करके ही अलायंस बना था। कांग्रेस पर विश्वास कर के नहीं।

sonia gandhi on nitish kumar book
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में नीतीश कुमार को लेकर अपनी बात रखी है।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब इन दिनों चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love सामने आई है। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हुए कई राजनेताओं का जिक्र किया है। लेकिन इस किताब में नीतीश कुमार को लेकर कही गई कुछ बातों पर विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल इस किताब में नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन से बाहर होने का जिक्र है और सोनिया गांधी ने लिखा है कि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर होने का रास्ता खोज रहे थे और बीजेपी के नियंत्रण में थे। किताब कि इन बातों पर अब जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ऐतराज जताया है और कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है।

किताब में लिखी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई संस्कृति आ गई है कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन नेताओं के बारे में हल्की टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन खत्म कर दिया। वो बिलो दि बेल्ट टिप्पणी करेत हैं। मैंने देखा कि उस किताब में लिखा है कि नीतीश बेहद ही कमजोर वजहों से बैठक से निकल कर चले गए और इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ दिया। ये समझना चाहिए की इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी। उनके विश्वास पर लोग जुड़े। नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम-घूम कर लोगों को जोड़ा और पहली बैठक इसी पटना में हुई थी। ऐसी परिस्थिति में यह बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों छोड़ा? उनकी कोई महत्वकांझी नहीं थी। हमलोगों ने बैठक में देखा था कि इन लोगों की किसी तरह की सोच नहीं थी। हमलोगों ने देखा था कि देश में कुछ करने का तो इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। इनका बस एक ही काम है नरेंद्र मोदी को गाली देना। इतना ही काम था इनका। वो सारी परिस्थिति बनी यह बताना चाहिए।

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संजय झा ने आगे कहा कि जिस भी नेता के बीच नीतीश कुमार गए वहां सभी ने कहा कि अलायंस बनाइए लेकिन कांग्रेस के बिना बनाएंगे। अभी सीडब्ल्यूसी में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें नीतीश कुमार को रोकना चाहिए था। नीतीश कुमार की वजह से ही और उनपर विश्वास करके ही अलायंस बना था। कांग्रेस पर विश्वास कर के नहीं। नीतीश कुमार दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर औऱ बेंगलुरु गए थे। लेकिन उस बैठक में जिस तरह कांग्रेस का आचरण था। नीतीश कुमार का 50 साल का सार्वजनिक जीवन है। इमरजेंसी में 2 साल तक जेल में रहे नीतीश कुमार। बिहार में जो बदलाव हुआ है वो नीतीश कुमार की ही देन है।

बता दें कि Belonging: A Journey of Love में बताया गया है कि नीतीश कुमार ने शुरुआत में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जनवरी 2024 में उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया और फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के साथ सरकार बना ली। किताब में कहा गया है कि नीतीश कुमारृ INDIA गठबंधन से बाहर निकलने का मौका ढूंढ रहे थे, वो बीजेपी के कंट्रोल में थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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