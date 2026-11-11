'नीतीश गठबंधन से बाहर होने का रास्ता खोज रहे थे', सोनिया की लिखी बातों पर भड़के संजय; कांग्रेस को खूब सुनाया

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love में नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी से संजय झा नाराज नजर आए। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही और उनपर विश्वास करके ही अलायंस बना था। कांग्रेस पर विश्वास कर के नहीं।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब इन दिनों चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love सामने आई है। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हुए कई राजनेताओं का जिक्र किया है। लेकिन इस किताब में नीतीश कुमार को लेकर कही गई कुछ बातों पर विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल इस किताब में नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन से बाहर होने का जिक्र है और सोनिया गांधी ने लिखा है कि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर होने का रास्ता खोज रहे थे और बीजेपी के नियंत्रण में थे। किताब कि इन बातों पर अब जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ऐतराज जताया है और कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है।

किताब में लिखी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई संस्कृति आ गई है कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन नेताओं के बारे में हल्की टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन खत्म कर दिया। वो बिलो दि बेल्ट टिप्पणी करेत हैं। मैंने देखा कि उस किताब में लिखा है कि नीतीश बेहद ही कमजोर वजहों से बैठक से निकल कर चले गए और इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ दिया। ये समझना चाहिए की इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी। उनके विश्वास पर लोग जुड़े। नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम-घूम कर लोगों को जोड़ा और पहली बैठक इसी पटना में हुई थी। ऐसी परिस्थिति में यह बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों छोड़ा? उनकी कोई महत्वकांझी नहीं थी। हमलोगों ने बैठक में देखा था कि इन लोगों की किसी तरह की सोच नहीं थी। हमलोगों ने देखा था कि देश में कुछ करने का तो इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। इनका बस एक ही काम है नरेंद्र मोदी को गाली देना। इतना ही काम था इनका। वो सारी परिस्थिति बनी यह बताना चाहिए।

संजय झा ने आगे कहा कि जिस भी नेता के बीच नीतीश कुमार गए वहां सभी ने कहा कि अलायंस बनाइए लेकिन कांग्रेस के बिना बनाएंगे। अभी सीडब्ल्यूसी में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें नीतीश कुमार को रोकना चाहिए था। नीतीश कुमार की वजह से ही और उनपर विश्वास करके ही अलायंस बना था। कांग्रेस पर विश्वास कर के नहीं। नीतीश कुमार दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर औऱ बेंगलुरु गए थे। लेकिन उस बैठक में जिस तरह कांग्रेस का आचरण था। नीतीश कुमार का 50 साल का सार्वजनिक जीवन है। इमरजेंसी में 2 साल तक जेल में रहे नीतीश कुमार। बिहार में जो बदलाव हुआ है वो नीतीश कुमार की ही देन है।