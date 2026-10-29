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पार्टी अनुशासन से चलती है, अंतिम फैसला नीतीश लेते हैं; अनंत सिंह को निकालने पर बोले संजय झा

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अनंत सिंह को लेकर संजय झा ने साफ-साफ कहा कि कोई भी पार्टी अनुशासन से चलती है और अगर कोई उसके विपरित बात करेगा तो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। बता दें कि अनंत सिंह को जद(यू) से निकाले जाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है।

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संजय झा और अनंत सिंह। (फाइल फोटो)

बिहार में MLC चुनावों के हलचल के बीच जनता दल (यूनाइटेड) से निकाले गए अनंत सिंह को लेकर पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपनी बात रखी है। अनंत सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर संजय झा ने साफ-साफ कहा कि कोई भी पार्टी अनुशासन से चलती है और अगर कोई उसके विपरित बात करेगा तो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। अनंत सिंह को जद(यू) से निकाले जाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हालांकि, खुद अनंत सिंह ने कहा था कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई दर्द नहीं है।

अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने को लेकर जब संजय झा ने पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी चलती है तो अनुशासन से चलती है। नहीं तो, जैसे राहुल गांधी देश में करते हैं वैसे ही पार्टी में भी अराजकता हो जाएगी। संजय झा ने आगे कहा कि पार्टी तो अनुशासन से ही चलेगा ना और पार्टी में जब कोई फैसला हो जाता है और हमारे यहां फैसला सभी की सहमति से होता है औऱ उसपर फाइनल मुहर नीतीश कुमार लगाते हैं। तो फिर वो पार्टी का फैसला होता है। हमको पसंद हो या ना पसंद हो लेकिन फैसला तो वो पार्टी का ही होता है। उसके विपरित कोई भी बात होगी तो पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी।

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संजय झा ने एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट से मिली जीत पर भी अपनी बात रखी। संजय झा ने कहा कि पटना स्नातक सीट पर जदयू के नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे थे। पूरा एनडीए एकजुट होकर हर जगह काम कर रहा था। मैं पार्टी और एनडीए की तरफ से इस सीट के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह जीत बड़ी है और हम तीसरी बार जीते हैं। इधऱ एमएलसी चुनाव में जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने बुधवार को 7, सर्कुलर मार्ग स्थित आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था। नीरज कुमार ने संजय झा से भी मुलाकात की थी।

बाहुबली से नेता बने अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार शुरू कर जदयू के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया था। अनंत सिंह इस चुनाव में खुलकर नीरज कुमार के विरोध में आ गए थे। वोटिंग से पहले दोनों दोनों ही नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी चली थी। अनंत सिंह ने कहा था कि वो नीरज कुमार को चुनाव हरवा कर रहेंगे। उस वक्त अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि अब आगे से अनंत सिंह ऐसी बातें नहीं करेंगे लेकिन अनंत सिंह नहीं माने थे और वो लगातार नीरज कुमार को घेर रहे थे।

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इसके बाद आखिरकार चुनाव खत्म होने के बाद जेडीयू ने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं अनंत सिंह की विधायकी खत्म करने की सिफारिश भी की गई है। इधर इस चुनाव में नीरज कुमार की जीत भी हुई है। नीरज कुमार को बिहार MLC चुनाव में मिली जीत के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है लेकिन नीरज कुमार से उनकी लड़ाई है इसलिए उन्होंने इस चुनाव में अनुज सिंह का समर्थन किया था। अनंत सिंह ने यह भी कहा था कि वो नीरज कुमार को जीत की बधाई नहीं देंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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