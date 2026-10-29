पार्टी अनुशासन से चलती है, अंतिम फैसला नीतीश लेते हैं; अनंत सिंह को निकालने पर बोले संजय झा

अनंत सिंह को लेकर संजय झा ने साफ-साफ कहा कि कोई भी पार्टी अनुशासन से चलती है और अगर कोई उसके विपरित बात करेगा तो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। बता दें कि अनंत सिंह को जद(यू) से निकाले जाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है।

बिहार में MLC चुनावों के हलचल के बीच जनता दल (यूनाइटेड) से निकाले गए अनंत सिंह को लेकर पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपनी बात रखी है। अनंत सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर संजय झा ने साफ-साफ कहा कि कोई भी पार्टी अनुशासन से चलती है और अगर कोई उसके विपरित बात करेगा तो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। अनंत सिंह को जद(यू) से निकाले जाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हालांकि, खुद अनंत सिंह ने कहा था कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई दर्द नहीं है।

अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने को लेकर जब संजय झा ने पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी चलती है तो अनुशासन से चलती है। नहीं तो, जैसे राहुल गांधी देश में करते हैं वैसे ही पार्टी में भी अराजकता हो जाएगी। संजय झा ने आगे कहा कि पार्टी तो अनुशासन से ही चलेगा ना और पार्टी में जब कोई फैसला हो जाता है और हमारे यहां फैसला सभी की सहमति से होता है औऱ उसपर फाइनल मुहर नीतीश कुमार लगाते हैं। तो फिर वो पार्टी का फैसला होता है। हमको पसंद हो या ना पसंद हो लेकिन फैसला तो वो पार्टी का ही होता है। उसके विपरित कोई भी बात होगी तो पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी।

संजय झा ने एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट से मिली जीत पर भी अपनी बात रखी। संजय झा ने कहा कि पटना स्नातक सीट पर जदयू के नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे थे। पूरा एनडीए एकजुट होकर हर जगह काम कर रहा था। मैं पार्टी और एनडीए की तरफ से इस सीट के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह जीत बड़ी है और हम तीसरी बार जीते हैं। इधऱ एमएलसी चुनाव में जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने बुधवार को 7, सर्कुलर मार्ग स्थित आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था। नीरज कुमार ने संजय झा से भी मुलाकात की थी।

बाहुबली से नेता बने अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार शुरू कर जदयू के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया था। अनंत सिंह इस चुनाव में खुलकर नीरज कुमार के विरोध में आ गए थे। वोटिंग से पहले दोनों दोनों ही नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी चली थी। अनंत सिंह ने कहा था कि वो नीरज कुमार को चुनाव हरवा कर रहेंगे। उस वक्त अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि अब आगे से अनंत सिंह ऐसी बातें नहीं करेंगे लेकिन अनंत सिंह नहीं माने थे और वो लगातार नीरज कुमार को घेर रहे थे।