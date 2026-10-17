संजय झा ने अनंत सिंह के दावों की उड़ाई खिल्ली, कहा- जेडीयू MLC कैंडिडेट नीरज बड़े मार्जिन से जीतेंगे
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि पटना स्नातक सीट से पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार बड़े अंतर से जीत रहे हैं। दूसरी ओर, जेडीयू विधायक अनंत सिंह का दावा है कि नीरज यह चुनाव बड़े अंतर से हारने जा रहे हैं।
बिहार विधान परिषद चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के दावों की खिल्ली उड़ाई है। झा ने शनिवार को दावा किया कि पटना स्नातक सीट से जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। दूसरी ओर, जेडीयू विधायक अनंत सिंह कह रहे हैं कि इस चुनाव में नीरज की करारी हार होगी। वह नीरज के खिलाफ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से लड़ रहे अनुज सिंह का प्रचार भी कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव में नीरज और अनंत सिंह की लड़ाई पहले ही जगजाहिर हो चुकी है।
राज्यसभा सांसद एवं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार को कहा कि विधान परिषद चुनाव के संबंध में जो उनके पास फीडबैक आया है, उसके अनुसार बिहार की आठों MLC सीटों पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत होने वाली है। उन्होंने दावा किया कि पटना में भी स्नातक सीट से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार और शिक्षक सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कैंडिडेट नवल किशोर यादव की बड़े अंतर से जीत होने वाली है।
वहीं, अनंत सिंह के 9 हत्याओं वाले हालिया बयान पर संजय झा ने कहा कि प्रदेश पार्टी संगठन के संज्ञान में सबकुछ है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह का बयान आया। उसके बाद उनकी सफाई भी आई। पार्टी सब पर नजर बनाए हुए है।
नीरज के विरोध अनंत सिंह
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इनमें शिक्षक और स्नातक कोटे की 4-4 सीटें हैं। पटना स्नातक सीट से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार का अनंत सिंह खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे पार्टी में असहज स्थिति बनी हुई है। अनंत सिंह खुलेआम नीरज कुमार को इस चुनाव में बड़े अंतर से हराने का दावा कर रहे हैं। साथ ही, जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह का घूम-घूमकर प्रचार भी कर रहे हैं।
अनंत सिंह ने नीरज को बताया अपना सबसे बड़ा दुश्मन
अनंत सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नीरज कुमार ने उनका विरोध किया था। इसलिए एमएलसी चुनाव में वह उनका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में मोकामा विधायक ने नीरज को अपना एकमात्र दुश्मन बताया। जेडीयू विधायक ने कहा कि पूरी दुनिया में उनका एक ही दुश्मन है और वो नीरज कुमार हैं।
अनंत और नीरज की अदावत से बिहार का सियासी पारा गर्माया हुआ है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है। एक दिन पहले नीरज के सवाल उठाने पर अनंत सिंह ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कुर्बानी दी है। नीतीश कुछ नहीं थे। उनके लिए हम अपने 9 लोगों को मरवा दिए। बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जब उनके घर पर एसटीएफ की छापेमारी हुई थी, तब उनके 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अनंत सिंह ने तत्कालीन आरजेडी सरकार पर पुलिस भेजकर उनके आदमियों को मरवाने का आरोप लगाया।
सुलह की कोशिश नाकाम
जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने अनंत सिंह और नीरज में सुलह की कोशिश भी की, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत को नीरज के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने से मना किया। इसके बावजूद मोकामा विधायक, नीरज के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। दूसरी ओर, नीरज भी अनंत सिंह का नाम लिए बिना उन पर तीखे पलटवार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।