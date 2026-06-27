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निशांत कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है; नीतीश के बेटे के प्रदर्शन से गदगद हैं संजय झा

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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Sanjay Jha On Nishant Kumar: जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कामों की सराहना की और भोजपुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

निशांत कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है; नीतीश के बेटे के प्रदर्शन से गदगद हैं संजय झा

Sanjay Jha On Nishant Kumar: बिहार की वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एक बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को राजधानी पटना में मीडियाकर्मियों से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कामकाज की जमकर प्रशंसा की है। संजय झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बोलते कम हैं, पर उनका काम बोलता है। वह राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। वह चाहते हैं कि हर जिले और प्रखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिले, ताकि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसी भी गरीब मरीज को इलाज के लिए राजधानी पटना आने की कोई जरूरत नहीं पड़े और स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा परामर्श आसानी से उपलब्ध हो सके।

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भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर न्यायिक आयोग की जांच शुरू

इसके साथ ही संजय झा ने बिहार के बहुचर्चित भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भी सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इस एनकाउंटर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच न्यायिक आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग की जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर सरकार आगे की उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। संजय झा ने इस विषय पर विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इस संवेदनशील विषय पर किसी को भी किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगी।

बिहार में सुशासन कायम रखना ही एनडीए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता

बातचीत के दौरान जेडीयू नेता ने राज्य में कानून-व्यवस्था और विकास के दावों को एक बार फिर प्रमुखता से दोहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान एनडीए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता सूबे में हर हाल में सुशासन कायम रखना है। सरकार स्वास्थ्य ढांचे को जिला और ब्लॉक स्तर तक मजबूत कर रही है ताकि आम जनता को समय पर दवा और इलाज मिल सके। सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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