निशांत कम बोलते हैं, उनका काम बोलता है; नीतीश के बेटे के प्रदर्शन से गदगद हैं संजय झा
Sanjay Jha On Nishant Kumar: जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कामों की सराहना की और भोजपुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
Sanjay Jha On Nishant Kumar: बिहार की वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एक बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को राजधानी पटना में मीडियाकर्मियों से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कामकाज की जमकर प्रशंसा की है। संजय झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बोलते कम हैं, पर उनका काम बोलता है। वह राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। वह चाहते हैं कि हर जिले और प्रखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिले, ताकि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसी भी गरीब मरीज को इलाज के लिए राजधानी पटना आने की कोई जरूरत नहीं पड़े और स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा परामर्श आसानी से उपलब्ध हो सके।
भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर पर न्यायिक आयोग की जांच शुरू
इसके साथ ही संजय झा ने बिहार के बहुचर्चित भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भी सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इस एनकाउंटर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच न्यायिक आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग की जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर सरकार आगे की उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। संजय झा ने इस विषय पर विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इस संवेदनशील विषय पर किसी को भी किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगी।
बिहार में सुशासन कायम रखना ही एनडीए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता
बातचीत के दौरान जेडीयू नेता ने राज्य में कानून-व्यवस्था और विकास के दावों को एक बार फिर प्रमुखता से दोहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान एनडीए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता सूबे में हर हाल में सुशासन कायम रखना है। सरकार स्वास्थ्य ढांचे को जिला और ब्लॉक स्तर तक मजबूत कर रही है ताकि आम जनता को समय पर दवा और इलाज मिल सके। सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी।
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