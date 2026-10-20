मोदी कैबिनेट में ललन सिंह की जगह लेना चाहते हैं संजय झा, छोटू सिंह का विस्फोटक आरोप

छोटू सिंह ने आरोप लगाया कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ललन सिंह की जगह मंत्री बनना चाहते हैं। छोटू सिंह को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी से निकाल दिया था।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निकाले गए छोटू सिंह ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उनके करीबियों पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया है। छोटू सिंह ने दावा किया कि संजय झा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झा मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मौजूदा मंत्री ललन सिंह की जगह लेना चाहते हैं। बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव रह चुके छोटू सिंह को तीन महीने पहले जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था।

छोटू सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा सांसद संजय झा जीवन में अपने दम पर कभी चुनाव नहीं जीत पाए। अगर नीतीश कुमार अपना आशीर्वाद हटा दें, तो वह कुछ भी नहीं रहेंगे।

छोटू सिंह ने कहा, "संजय झा चाहते हैं कि वह केंद्रीय मंत्री बन जाएं। ललन सिंह की जगह वो (मोदी कैबिनेट) में चले जाएं। संजय झा कभी चुनाव नहीं जीते। चुनाव जब लड़े, तो हार मिली। उन्होंने नीतीश कुमार को हराने और हटाने के लिए परिक्रमा किए। बीच में वो चले गए थे, फिर आ गए। आ गए तो क्या-क्या किया, सबको मालूम है।"

सम्राट को भी अस्थिर करना चाहते हैं संजय झा- छोटू सिंह छोटू सिंह ने आरोप लगाया कि संजय झा और उनके करीबी जेडीयू नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी स्थिर नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर संजय झा जैसे लोगों की वजह से वे बदनाम हो रहे हैं। संजय झा की जमीन पर हैसियत कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का आशीर्वाद हट जाए तो वह मुखिया भी नहीं बन पाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के चाहने वाले सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। संजय झा उनके 4-5 साथी जेडीयू में मूड़ी लगाकर बैठे हैं। छोटू सिंह ने ललन सराफ और संजय गांधी का भी नाम लिया और कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग भी कर दी।

छोटू सिंह को जेडीयू से निष्कासित किया छोटू सिंह को जुलाई 2026 में पार्टी से निकाल दिया गया था। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था। चर्चा है कि जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं किए जाने से छोटू सिंह नाराज थे। संजय झा से उनकी एक बार बहस भी हो गई थी।

छोटू सिंह बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी के करीबी माने जाते हैं। उन्हें जेडीयू से निकाले जाने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने भी नाराजगी जताई थी। छोटू सिंह जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी में रह चुके हैं। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार राज्य नागरिक परिषद का महासचिव भी बनाया था।