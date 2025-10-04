Sanjay Jaiswal files Rs 125 crore defamation case against Prashant Kishor for calling him a petrol Chor अब संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर 125 करोड़ की मानहानि का केस ठोंका; 'पेट्रोल चोर' कहा था, Bihar Hindi News - Hindustan
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आरोपों से भड़के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 125 करोड़ के मानहानि का केस ठोंका है। पीके ने जायसवाल पर पेट्रोल चोरी का आरोप लगाया था। इसके पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश सरकार में मंत्री अशोर चौधरी ने भी पीके को 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा था। 

sandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, बेतियाSat, 4 Oct 2025 08:38 PM
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद संजय जयसवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद जायसवाल ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने के मामले में उनके खिलाफ 125 करोड़ रुपए. के मानहानि का मुकदमा दीवानी वाद न्यायालय में दायर कराया है। यह वाद पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ वर्मा तथा बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन, विवेक बिहारी व राजन चतुर्वेदी, चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने शनिवार को दायर कराया है। दायर मुकदमे की सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है।

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेतिया सांसद संजय जयसवाल पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें टूटपुंजिया नेता और पेट्रोल पंप के व्यवसायिक लाभ के लिए छावनी फ्लाई ओवर का अलाइनमेंट बदलने का आरोप लगाया था।

गलत बयानबाजी से नाराज सांसद ने प्रशांत किशोर पर लीगल नोटिस भेजा। जिसमें जवाब देते हुए उक्त पेट्रोल पंप को उनके भाई का होना स्वीकार किया था। लेकिन फिर उसी पेट्रोल पंप के बेतिया नगर निगम को पेट्रोल आपूर्ति में कथित घोटाले का आरोप सांसद पर लगाते हुए उन्हें पेट्रोल चोर तक कहा। इतना ही नहीं इस आशय का पोस्टर लगाकर उन्हें बार-बार अपमानित करने का कार्य किया। जिसके बाद लीगल नोटिस के अनुसार सांसद संजय जायसवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

आपको बता दें इससे पहले जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया था। पीके ने ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाला ओर जमीन की हेराफेरी का आरोप लगाया था।