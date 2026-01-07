Hindustan Hindi News
कभी ओडिशा HC के जज रहे, अब पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे; कौन हैं संगम कुमार साहू

संक्षेप:

Jan 07, 2026 08:41 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे। सुबह दस बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले दिनों ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है।

5 जून, 1964 को जन्में संगम कुमार साहू ने कटक के नुअबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास कर स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से विज्ञान में इंटर और स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एंव उड़िया में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। उसके बाद कटक के लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेकर उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल में वकालत करने के लिए 26 नवंबर 1989 को बतौर वकील पंजीकरण कराया। वह 2 जुलाई 2014 को ओडिशा हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए।

सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन

पटना हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के सम्मान में बुधवार को सुबह साढ़े ग्यारह बजे हाईकोर्ट के शताब्दी ‌हॉल में पूर्णपीठ स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में हाईकोर्ट के सभी जजों के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ता, बीसीआई के चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा, नये मुख्य न्यायाधीश के परिजन, राज्य सरकार के वरीय अधिकारी और हाई कोर्ट के कर्मी उपस्थित रहेंगे।

स्वागत समारोह में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही, केंद्र सरकार की ओर से डॉ केएन सिंह, बिहार स्टेट बार काउंसिल की ओर से अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह, लायर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष उमा शकंर, बैरिस्टर एसोसिएशन की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय सिंह मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के बारे में अपना विचार प्रकट करेंगे।

